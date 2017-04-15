Восемь блюд, которые известные шеф-повара не советуют заказывать в ресторане 4 15.04.2017, 12:38

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Когда мы выбираемся в ресторан или кафе, то хотим быть уверенными, что заказанные нами продукты качественные и свежие.

Издание AdMe.ru собрало рекомендации шеф-поваров со всего мира о том, что лучше не заказывать в ресторане, чтобы после не испытывать горькое разочарование.

Хорошо прожаренный стейк

Фото с сайта adme.ru

Американский шеф-повар Энтони Бурден (Anthony Bourdain) признается, что повар, обнаружив кусок жесткой, потерявшей товарный вид вырезки, может либо выбросить его, либо... сохранить для хорошо прожаренных стейков.

Суши с лососем

Фото с сайта adme.ru

У нас плохие новости для любителей суши и роллов с лососем. Шеф-повар Хэнк Скрэмптон (Hank Scrampton) считает, что стоит избегать этих блюд с пресноводными видами лосося, так как они являются благоприятной средой для паразитов. Но излишне паниковать не стоит: процесс заморозки рыбы убивает паразитов. «Почти вся рыба для суши и роллов подвергается этому процессу, и это очень хорошо», — считает шеф-повар.

И все же если вы сомневаетесь, не лишним будет уточнить, из какой рыбы приготовлено блюдо — свежей или замороженной.

Вегетарианские блюда

Фото с сайта adme.ru

Журнал Food Network Magazine провел анонимный опрос шеф-поваров в США, в котором 15 % опрошенных признались, что вегетарианские блюда в ресторанах могут не полностью соответствовать этому понятию. Если вы суперпридирчивый вегетарианец и не забываете несколько раз напомнить повару о своих принципах, будьте внимательны: некоторые повара могут в отместку добавить в ваш салат немного тунца или бекона. «Вегетарианцы и веганы вызывают постоянное раздражение у любого повара, который чего-то стоит», — признается Энтони Бурден.

Салат айсберг

Фото с сайта adme.ru

Люди, работающие в ресторане, никогда не закажут в заведении общепита салат айсберг. Главная опасность состоит в том, что салат любят бактерии, которые обожают селиться во влажных углублениях салатных листиков. Вымыть айсберг так, чтобы он перестал быть питательной средой для вредных микроорганизмов, сложно.

Хлеб

Фото с сайта adme.ru

Три американских шеф-повара признались журналу Food Network Magazine, что несъеденный хлеб кочует от одного стола к другому. Конечно, перед подачей его подогреют, но это вовсе не гарантия свежести.

Рыба по понедельникам

Фото с сайта adme.ru

По словам Энтони Бурдена, большинство ресторанов покупают рыбу накануне выходных — по четвергам или пятницам. В выходные рыбные рынки обычно закрыты, а свежей рыба может оставаться лишь 3 дня. Поэтому в понедельник вам придется либо отведать рыбу не первой свежести, либо довольствоваться замороженной.

Устрицы

Фото с сайта adme.ru

Не заказывайте устрицы в ресторане, который не специализируется на морепродуктах. Несвежими устрицами легко отравиться. Поэтому вы должны быть уверены, что ресторан получает их от проверенных поставщиков в свежем виде.

«Непрофильные» для заведения блюда

Шеф-повар из Нью-Йорка Майкл Армстронг (Michael Armstrong) советует заказывать блюда, на которых специализируется ресторан: «Не стоит ждать ничего хорошего, заказывая пасту в пиццерии, а рыбу — в стейкхаусе». Тем более что продукты для блюд, которые редко заказывают, частенько залеживаются в холодильнике ресторана, и риск получить несвежее блюдо выше.