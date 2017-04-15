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Пасхальный стол в Беларуси заметно подорожал

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  • 15.04.2017, 12:55
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Даже если ограничиться минимальными приготовлениями, заплатить придется на несколько долларов больше.

Пасхальный стол в Беларуси подорожал на три рубля. Расчет основывался на минимальном меню: крашеные яйца, творожная пасха и кулич, пишет издание agriculture.by.

На приготовление всех этих блюд понадобится два десятка яиц, килограмм муки, килограмм творога, пачка сливочного масла, 250 граммов молока, 150 граммов сметаны, полкилограмма сахара, изюм, дрожжи и соль.

Источник: agriculture.by

Яйца

Источник: agriculture.by

По три яйца уходит на пасху и кулич, остальные можно красить. В 2017 году два десятка яиц белого цвета, необходимого для творчества, обойдутся потребителю на 32 копейки дороже, чем в 2016.

Кулич

Источник: agriculture.by

Цены на килограмм муки так же выросли в среднем на 32 копейки. Молока нам понадобится 250 мл. По сравнению с прошлогодней Пасхой за молоко заплатим на 15 копеек больше. Пачка хорошего сливочного масла (200 граммов) — лидер сравнительного рейтинга: поднялась в цене на 88 копеек. Для кулича и пасхи понадобится примерно полкилограмма сахара. К празднику в 2017 году он прибавил 13 копеек. А вот изюм, дрожжи и соль с прошлого года фактически не выросли в цене.

Творожная пасха

Источник: agriculture.by

Для аскетичной пасхи без украшений и изысков нам понадобится килограмм творога 10-процентной жирности. По сравнению с прошлым годом цена за килограмм выросла примерно на 48 копеек. 150-граммовая банка сметаны 26-процентной жирности — к Пасхе 2017 поднялась в цене на 58 копеек.


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