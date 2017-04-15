В Иерусалиме сошел Благодатный огонь 6 15.04.2017, 13:22

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Во время таинства звучали молитвы на разных языках мира.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 15 апреля, в Великую Субботу сошел Благодатный огонь, который ожидали паломники со всего мира.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Центр информации Украинской Православной Церкви из Иерусалима, чудо схождения Благодатного огня в этом году произошло в 12:45 11:45 по Минскому времени.

Огонь быстро распространялся теми, кто находился в храме, после чего его раздали ожидающим у храма. Свидетелями чуда стала официальная украинская делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем). «Великая Суббота – день большой надежды. Мы уже знаем, что Господь воскреснет – это историческое событие. Чтобы подкрепить нашу веру, Господь посылает нам Великое чудо схождения Благодатного огня. Этот огонь, как предвестник Пасхи Христовой, освящает жизнь. Мы знаем, что Пасха придет, что Бог любит человека и что Господь имеет терпение на нас. Он пришел на землю, чтобы преодолеть человеческую греховность, чтобы дать вечную жизнь. Благодатный огонь – именно то тепло Божией благодати, согревающее каждого человека», – отметил митрополит Антоний.

По его словам, Благодатный огонь в первые минуты схождения не обжигал и напоминал согревающие солнечные лучи. Он постепенно нагревался, но не обжигал. «Это важно для всех верующих людей, несмотря на то, где они живут и какой национальности. Схождение Благодатного огня подтверждает, что во Христе все люди любимы Богом», - говорит митрополит Антоний.

Во время схождения Благодатного огня звучали молитвы на разных языках.

Напомним, Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме. По древнему преданию ежегодное таинственное возгорание огня на Святой Земле является знаком милости Божией, которая оповещает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает бытие мира.