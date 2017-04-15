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Джамала: У Naviband есть энергия, эмоция, позитив, в который они верят

  • 15.04.2017, 13:40
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Джамала
Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress.com

Белорусы имеют все шансы на победу на «Евровидении-2017».

19 апреля в вильнюсском концертном зале Compensa выступит победительница «Евровидения-2016» Джамала. Большой сольный концерт станет полноценной обкаткой новой программы «I Believe in U», которую певица представит 12 мая в Киеве, а затем повезёт в США, сообщает «Еврорадио».

В рамках концерта в Вильнюсе, куда приглашаются белорусские поклонники, Джамала исполнит песни из альбома «1944», который в прошлом году выпустила компания Universal, а также лучшие песни. Сопровождаться шоу будет впечатляющей видеопроекцией.

Джамала победила на «Евровидении -2016» с песней «1944» о депортации крымских татар, которую спела на английском и крымско-татарском языках. По словам певицы, победить конкурс можно с песней на любом языке. И у нынешних представителей Беларуси на «Евровидении» Naviband есть для этого все шансы:

«Naviband ― очень милые, они делают музыку в своём настроении, в своём духе. Мне кажется, нет правила для победы. Но победа точно невозможна без невероятной харизмы и грува, которые должны быть и в песне, и в исполнителе. У Naviband есть именно то, что заставляет их слушать ― это энергия, эмоция, позитив, в который они верят», ― считает певица.


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