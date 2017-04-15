Стали известны новые подробности о «тайной империи» Медведева 6 15.04.2017, 13:59

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Дмитрий Медведев

Фото: РИА «Новости»

Фонд, владеющий «империей Медведева», учредил самый богатый россиянин.

Миллиардер Леонид Михельсон, в 2016 году возглавивший список богатейших россиян (по версии Forbes), подтвердил «Интерфаксу», что его компания «Левит» учредила фонд «Дар». Этим фондом руководит Илья Елисеев, который учился вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и который, по данным Фонда борьбы с коррупцией, управляет «тайной империей Медведева»

Компания Михельсона учредила «Дар» в 2006 году. Стартовый капитал фонда составил 34,4 миллиарда рублей. Представитель бизнесмена сообщил, что Михельсон в курсе «социально-значимых проектов», которые реализует фонд, и намерен поддерживать его и впредь. «Господин Михельсон участвует в реализации многих общественно-важных проектов, но, как правило, оперативного, повседневного участия в этой деятельности принимать не получается», — добавил представитель миллиардера.

До недавнего времени фонду «Дар» принадлежала «дача Медведева» в Плесе, оснащенная тремя вертолетными площадками и лыжным спуском. Кроме того, «Дар» частично владеет дореволюционным особняком в Петербурге, отреставрированным в элитный клубный дом на 29 квартир. По информации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Михельсон пожертвовал в фонд 33 миллиарда рублей. «Газпромбанк», в котором Елисеев работает зампредом правления, выдал управляющей компании «Дара» кредит на 11 миллиардов рублей, пишет «Сноб».

14 апреля в газете «Коммерсант» вышло интервью с главой «Дара» Елисеевым. Он пообещал подать на ФБК в суд за обвинения в коррупции. «И авторам, и всем распространителям баек о том, как мы «работаем» в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону», — заявил Елисеев. По его словам, «Дар» — некоммерческая организация, которая реализует «проекты в интересах общества и государства».

В ответ глава ФБК Алексей Навальный обвинил Елисеева во лжи. «Жаль, что Елисееву не задали пару очевидных вопросов, моментально разрушающих его легенду:

Если дача в Плесе принадлежит тебе, а не Медведеву, то почему там официально располагается подразделение Федеральной службы охраны? (Эта служба обеспечивает безопасность первых лиц России — ред.).

Если дача в Плесе принадлежит тебе, а не Медведеву, то почему над ней официальная бесполетная зона? У нас над дачей каждого зампреда "Газпромбанка" небо закрывают?

Почему «Газпромбанк» выдал своему сотруднику 11 миллиардов рублей кредита? Под какое обеспечение? За счет чего эти деньги вернули? Нет ли тут конфликта интересов?

То есть это только то, что лежит совсем на поверхности. А вообще, такие вопросы есть почти к каждому утверждению», — написал Навальный.

12 апреля миллиардер Алишер Усманов, которого Навальный тоже обвиняет во взятках Медведеву, отверг свою причастность к коррупционным схемам. По этому случаю газета «Ведомости» вышла с тремя материалами, посвященными отношениями фонда «Дар» с Усмановым. Навальный в свою очередь опроверг объяснения Усманова и обвинил его во лжи. Усманов подал на него в суд.