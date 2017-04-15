Минчанка: «Хочу быть уборщицей — но проблема!» 1 15.04.2017, 14:28

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Фото: onliner.by

Как городские центры занятости «трудоустраивают» безработных.

С утра на базе межрайонного отдела трудоустройства «Ленинский, Партизанский» никакого ажиотажа. Ярмарка на самом деле «мини» — 4 работодателя. В остальном — обычная работа с общительными специалистами и молчаливым монитором компьютера. В зале 2—3 десятка человек, преимущественно зрелого возраста, разного внешнего вида и комплекции. Почти все открыты и с удовольствием рассказывают свои истории о поиске работы, пишет onliner.by.

Один из участников ярмарки — «Белорусские лотереи» — отправил в «поля» две девушки.

— Нам нужны продавцы лотерейных билетов. Мы предоставляем рабочее место и даем 12% от реализации. С вас, помимо желания работать, поручитель. Билеты — материальная ценность. Проблемы с пропажей продавца или билетов редкие, но наличие поручителя добавляет ответственности.

Фото: onliner.by

Девушки говорят, что планов по продаже нет. Но нет и оклада — поэтому теоретически, ничего не продав, вы ничего и не заработаете. В среднем, говорят, получается 200—500 рублей.

Рядом — парень из фирмы, которая занимается производством и продажей компьютерной техники.

Фото: onliner.by

— Мы ищем менеджеров по работе с клиентами. 265 рублей оклад плюс 20% от чистой прибыли продаж, которую вы принесете. Кто двигается, получает свои 600—700 рублей.

Подходит молодая пенсионерка и сразу завязывается разговор:

Фото: onliner.by

— Мне такое крутое не надо, я ищу работу обычной уборщицы. Мне предлагали, но с двумя пересадками — какой смысл в такой работе? Два «лимона» — больше никто не платит. Я человек исполнительный. Но целый день за 2 «лимона» работать, конечно, не буду. Полдня обычно хватает. Пенсия моя? 310 рублей.

Фото: onliner.by

— Билеты не хотите продавать?

— Я вижу этих дам несчастных. Оклада-то нет. Просидишь целый день в метро и придешь пустой. Девочки, — обращается пенсионерка, — никто уже не верит в эти игры. Раньше играли, да. А теперь потеряли доверие.