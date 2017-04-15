закрыть
15 апреля 2017, суббота, 16:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минчанка: «Хочу быть уборщицей — но проблема!»

1
  • 15.04.2017, 14:28
  • 8,302
Фото: onliner.by

Как городские центры занятости «трудоустраивают» безработных.

С утра на базе межрайонного отдела трудоустройства «Ленинский, Партизанский» никакого ажиотажа. Ярмарка на самом деле «мини» — 4 работодателя. В остальном — обычная работа с общительными специалистами и молчаливым монитором компьютера. В зале 2—3 десятка человек, преимущественно зрелого возраста, разного внешнего вида и комплекции. Почти все открыты и с удовольствием рассказывают свои истории о поиске работы, пишет onliner.by.

Один из участников ярмарки — «Белорусские лотереи» — отправил в «поля» две девушки.

— Нам нужны продавцы лотерейных билетов. Мы предоставляем рабочее место и даем 12% от реализации. С вас, помимо желания работать, поручитель. Билеты — материальная ценность. Проблемы с пропажей продавца или билетов редкие, но наличие поручителя добавляет ответственности.

Фото: onliner.by

Девушки говорят, что планов по продаже нет. Но нет и оклада — поэтому теоретически, ничего не продав, вы ничего и не заработаете. В среднем, говорят, получается 200—500 рублей.

Рядом — парень из фирмы, которая занимается производством и продажей компьютерной техники.

Фото: onliner.by

— Мы ищем менеджеров по работе с клиентами. 265 рублей оклад плюс 20% от чистой прибыли продаж, которую вы принесете. Кто двигается, получает свои 600—700 рублей.

Подходит молодая пенсионерка и сразу завязывается разговор:

Фото: onliner.by

— Мне такое крутое не надо, я ищу работу обычной уборщицы. Мне предлагали, но с двумя пересадками — какой смысл в такой работе? Два «лимона» — больше никто не платит. Я человек исполнительный. Но целый день за 2 «лимона» работать, конечно, не буду. Полдня обычно хватает. Пенсия моя? 310 рублей.

Фото: onliner.by

— Билеты не хотите продавать?

— Я вижу этих дам несчастных. Оклада-то нет. Просидишь целый день в метро и придешь пустой. Девочки, — обращается пенсионерка, — никто уже не верит в эти игры. Раньше играли, да. А теперь потеряли доверие.

Фото: onliner.by

Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол