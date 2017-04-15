Чиновников начнут пересаживать на «БелДжи» уже с конца мая? 16 15.04.2017, 15:29

К этому времени обещают собрать первый белорусско-китайский автомобиль.

Первый автомобиль на строящемся заводе «БелДжи» будет собран к концу мая, заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, отвечая на вопрос корреспондента БелТА.

«Строительно-монтажные работы выполнены почти на 100%. Идет наладка оборудования. Мы планируем, что где-то с 15−20 мая приступим к сборке опытной партии. Сейчас определенное количество корпусов собрали, посмотрели. К концу мая будет первый автомобиль, собранный по полному циклу: сварка, подготовка к покраске, покраска, сборка, испытание», — отметил Владимир Семашко.

По его словам, официальное открытие завода и начало массового производства запланировано на сентябрь.

Проектная мощность нового завода под Борисовом на первом этапе составит 60 тыс. машин в год.

Напомним, что в начале строительства завода Лукашенко пообещал пересадить всех чиновников на «БелДжи».