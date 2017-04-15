закрыть
15 апреля 2017, суббота, 16:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стали известны сроки вступительной кампании в ссузы

  • 15.04.2017, 16:14

Министерство образования определило сроки вступительной кампании в учреждения среднего специального образования.

Соответствующее постановление № 29 от 31 марта 2017 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет tut.by.

Для желающих поступать в учреждения среднего специального образования и иные учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования, установлены следующие сроки:

- в очной (дневной) форме получения образования за счет бюджета, имеющих общее базовое образование, — с 20 июля по 3 августа;

- в очной (дневной) форме получения образования на платной основе, имеющих общее базовое образование, — с 20 июля по 14 августа;

- в очной (дневной) форме получения образования на платной основе, имеющих общее базовое образование, поступающих на специальности, по которым необходимо сдавать вступительное испытание по специальности, — с 20 июля по 3 августа;

- в очной (дневной, вечерней) или заочной форме получения образования за счет средств бюджета, имеющих общее среднее образование, профессионально-техническое образование с общим средним образованием, — с 20 июля по 9 августа;

- в очной (дневной, вечерней) или заочной форме получения образования на платной основе, имеющих общее среднее образование, профессионально-техническое образование с общим средним образованием, — с 20 июля по 16 августа;

- в очной (дневной, вечерней) или заочной форме получения образования на платной основе, имеющих общее среднее образование, профессионально-техническое образование с общим средним образованием, поступающих на специальности, по которым необходимо сдавать вступительное испытание по специальности, — с 20 июля по 9 августа;

- в очной (вечерней) или заочной форме получения образования за счет средств бюджета или на платной основе по специальностям сельского хозяйства и водного транспорта — с 1 октября по 30 ноября.

Определены также сроки приема документов от иностранных граждан и лиц без гражданства. Названы даты для информирования абитуриентов о наличии вакантных мест в группах, сформированных на основе общего базового образования в году, предшествующем году приема, — с 20 июля по 17 августа.


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол