Активисты из Южной Кореи отправили необычный десант в КНДР 15.04.2017, 16:31

«Сюрприз» для Ким Чен Ына отправили перебежчики с севера полуострова.

Группа активистов из числа бывших граждан КНДР, бежавших на юг полуострова, запустила 10 гелиевых шаров с 300 тыс. агитационных листовок из города Кимпхо, расположенного недалеко от границы. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap (перевод – gordonua.com ).

Листовки были запущены по случаю 105-летия со дня рождения создателя КНДР Ким Ир Сена. В них организаторы критикуют северокорейский режим и обвиняют нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына в убийстве своего старшего брата Ким Чен Нама. К шарам организаторы акции, называющие себя "борцами за свободу Северной Кореи", прикрепили фотографии Ким Чен Ына с подписью "убийца" и его старшего брата с подписью "мертвый человек".

Также с помощью воздушных шаров в КНДР были запущены 2 тыс. банкнот номиналом $1, 1 тыс. USB-носителей, 1 тыс. DVD-дисков и 500 буклетов.

Известно, что как минимум один шар не перелетел через границы и упал в 20 км от Кимпхо.

Фото: EPA

Напомним, Ким Чен Нам был убит 14 февраля в Малайзии. По словам очевидцев преступления, женщина покрыла голову Ким Чен Нама тканью, пропитанной жидкостью. Жертва обратилась к медикам, но впоследствии умерла.

Эксперты заявили, что убийцы Ким Чен Нама применили отравляющее вещество нервно-паралитического действия, известное как ВИ-газ. Большинство стран признало это вещество запрещенным видом химического оружия, нескольких граммов которого достаточно для массовой гибели людей.

Спецслужбы Южной Кореи считают, что организовать убийство Ким Чен Нама могли четыре сотрудника министерства государственной безопасности КНДР и два сотрудника министерства иностранных дел этой страны.