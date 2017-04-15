В Белостоке православные и католики совместно освятили пасхальные корзины 15.04.2017, 16:42

Фото: racyja.com

Около 500 христиан собралось помолились и освятили пищу на праздничный стол.

В Белостоке православные и католики встретились, чтобы освятить пищу на пасхальный стол. На площади Костюшко собралось около 500 человек. В торжестве участвовали президент города Белосток и католический митрополит Эдуард Озоровский и Белостокский и Гданьский митрополит Иаков, передает «Радыё Рацыя».

Фото: racyja.com

Освящение корзин — это не последний момент в совместном праздновании Пасхи. Болельщики футбольного клуба «Ягеллония» Белосток в экуменической молитве освятили пасхальную еду на городском стадионе.