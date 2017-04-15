Синоптики: В воскресенье будет до +11 градусов 2 15.04.2017, 17:24

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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 апреля из-за сильного мокрого снега и порывистого ветра.

В воскресение будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег, по северу сильный мокрый снег), на дорогах гололедица, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега.

Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. Ночью в юго-западных районах, днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток прогнозируется от нуля до плюс 7, ночью по северу страны до минус 3, днем в юго-восточных районах республики ожидается до 11 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.