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Главы МИД Франции и Британии: Сирийский режим понесет наказание за химатаку

  • 15.04.2017, 17:18
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Фото: Polskie Radio

Жан-Марк Эро и Борис Джонсон считают, что за химатаку в провинции Идлиб несет ответственность сирийская армия.

Главы МИД Франции и Великобритании Жан-Марк Эро и Борис Джонсон в общей статье, опубликованной в издании The Guardian, написали, что сирийский режим понесет наказание за химическую атаку, передает «Радио Польша».

Напомним, что 4 апреля в результате химатаки на населенный пункт Хан-Шейхун на северо-западе Сирии погибли 72 человека. Следствие по этому делу ведет Организация по запрещению химического оружия. Также напомним, что в ночь с 6 на 7 апреля США нанесли авиаудар по военной авиабазе Шейрат. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за химическую атаку.

«Британские ученые проанализировали образцы материалов, собранных от жертв атаки. Анализ показал присутствие зарина или вещества, похожего на зарин. По нашим данным, два сирийских самолета находились вблизи Хан-Шейхун во время удара», - написали министры.

По их мнению, высока вероятность того, что ответственность за химатаку несет сирийская армия. «Утверждения России о том, что якобы речь шла об ударе по складу оппозиции, не соответствуют фактам», - отметили главы дипломатии Франции и Великобритании.


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