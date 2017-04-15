Архиепископ БАПЦ: У нас есть и свой царь Ирод, и свои жены-мироносицы 7 15.04.2017, 17:42

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Глава Белорусской Автокефальной Православной Церкви обратился к верующим.

Пасхальное послание главы Белорусской Автокефальной Православной Церкви архиепископа Святослава Логина духовенству и верующим БАПЦ, живущих на Родине и за рубежом опубликовала «Свабода».

«Хрыстос Васкрос!... Неўгамонна

Плыве па нівах, пушчах клік,

Плыве адна сьвятая думка

З канца ў канец, як сьвет вялік».

Янка Купала

Дорогие братья и сестры во Христе!

Каждый год торжественно празднуем главный христианский праздник - Воскресения Христова. Но далеко не каждый христианин заглубляется в тайну искупления Сыном Божиим всего человечества, в Его победу над смертью. Людям, как земным существам, трудно понять, а многим и поверить в чудеса, в которых они сами не были участниками или свидетелями, не почувствовали их на себе. Трудно мыслью окунуться в то далекое время, когда жил на земле Иисус Христос. Но можем и сейчас, в своей жизни, увидеть людей, события и чудеса, подобные тем, что происходили две тысячи лет назад на Святой земле.

Сегодня также вокруг нас живут подобные персонажи. Имеем царя Ирода, который ведет себя как оккупант, солдат и чиновников, которые служат ему, а не своей стране и народу. Видим, как справедливых людей засуживают за правду, и как иуды предают свой народ. Есть и «жены-мироносицы», которые ничего не боятся, и от их молитвы даже расступается толпа солдат.

Получили мы в наследство от дедов и флаг Христа - цвета пролитой крови на чистом безупречной пути, который сейчас преследуется, как когда-то преследовали саму Христианскую веру.

Можно увидеть и фарисеев, что молятся в наших древних храмах, но для которых Христианские ценности не на первом месте, поэтому истинной любви к своей стране и своему народу они не имеют. Но видим и Божью помощь и Его чудеса. Ведь иначе, как мог возродиться народ почти из небытия?

На наших глазах рухнула Империя зла, о чем искренне молились в своих храмах соотечественники в изгнании. Благочестивый народ наш всегда сохранял веру, и тогда, когда страдал от соседей, поэтому Всевышний помогал ему утверждаться в вечности.

Пусть Бог услышит нашу молитву и в это судьбоносное время для нашей Родины.

Христос воскрес! Воскреснет Беларусь!»