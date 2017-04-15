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Пхеньян спасовал

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  • Александр Кушнарь, obozrevatel.com
  • 15.04.2017, 17:52
  • 9,713
Ким Чен Ын
Фото: EFE/EPA/Rodong Sinmun

Жесткие рамки Трампа будут действовать для всех диктаторов в мире.

Ким Чен Ын ожидаемо спасовал перед Дональдом Трампом, скрыв свое бездействие за стеной пустопорожней милитаристской риторики: похоже — хотя в том нет окончательной уверенности — Пхеньян не рискнул проводить запланированное на 15 апреля шестое подземное ядерное испытание. Такое решение он, судя по всему, принял после того, как США — не без помощи Японии и Южной Кореи — в считанные недели и даже дни сформировали мощнейшую тихоокеанскую группировку возле Корейского полуострова, чтобы иметь возможность в любой момент обрушить на Северную Корею всю гигантскую мощь многочисленных кораблей и самолетов.

И хотя замминистра иностранных дел КНДР Риола Хан, слова которого накануне распространило агентство AP, заявил о том, что Пхеньян проведет ядерное испытание в то время, которое выберет высшее командование Северной Кореи, в его формулировке читается совершенно иное: отныне и вплоть до последних дней Трампа на посту президента США Север будет действовать ровно в тех границах, которые прочерчены для него американской военно-политической машиной.

Эти же рамки, по всей видимости, теперь действуют и в отношении всех прочих диктатур по всему миру — от Дамаска до Москвы.

Александр Кушнарь, obozrevatel.com


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