Названы страны для отдыха с самой дешевой недвижимостью 1 15.04.2017, 18:02

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Фото: Flickr

Лидируют в рейтинге Болгария, Турция и Греция.

Издание The Daily Mail (перевод – korrespondent.net) обнародовало рейтинг стран для отдыха с самой дешевой недвижимостью по версии Международной валютной компании FairFX. В рейтинге лидируют Болгария, Турция и Греция.

Согласно подсчетам специалистов, наиболее доступные цены на покупку недвижимости в Болгарии, где средняя цена на недвижимость составляет 114 тысяч долларов.

Фото: FairFX

В Турции показатель несколько выше - 130 тысяч долларов. А замыкает первую тройку Греция, где среднестатистическая стоимость составляет 149 тысяч долларов.

Также в рейтинг были включены Ирландия, Чехия, Хорватия, Венгрия, Кипр и Португалия.

В то же время наиболее дорогими странами для покупки недвижимости признаны Монако, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты.