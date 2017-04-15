Названы страны для отдыха с самой дешевой недвижимостью

Названы страны для отдыха с самой дешевой недвижимостью1
- 15.04.2017, 18:02
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Лидируют в рейтинге Болгария, Турция и Греция.
Издание The Daily Mail (перевод – korrespondent.net) обнародовало рейтинг стран для отдыха с самой дешевой недвижимостью по версии Международной валютной компании FairFX. В рейтинге лидируют Болгария, Турция и Греция.
Согласно подсчетам специалистов, наиболее доступные цены на покупку недвижимости в Болгарии, где средняя цена на недвижимость составляет 114 тысяч долларов.
В Турции показатель несколько выше - 130 тысяч долларов. А замыкает первую тройку Греция, где среднестатистическая стоимость составляет 149 тысяч долларов.
Также в рейтинг были включены Ирландия, Чехия, Хорватия, Венгрия, Кипр и Португалия.
В то же время наиболее дорогими странами для покупки недвижимости признаны Монако, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты.