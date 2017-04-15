Дипломат Ковалевский: Власти в Беларуси сделали достаточно для возвращения санкций США 15.04.2017, 18:20

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Подавления протестов накануне и в День Воли, и нового политического уголовного дела «Белого легиона» достаточно для возвращения санкций.

Вернет ли Вашингтон санкции в отношении официального Минска из-за нового витка репрессий? В каком русле могут развиваться отношения между администрацией Трампа и официальным Минском?

На вопросы belprauda.org ответил бывший дипломат Валерий Ковалевский.

- Лукашенко проигнорировал официальное приглашение в Канзас-Сити, где 6 апреля отмечалась 100-ая годовщина вступления США в Первую мировую войну. Почему?

- Свою роль сыграли несколько факторов: скорее всего, общий уровень представленности был низким. Организовать содержательную программу пребывания в США было бы сложно из-за не до конца нормализованных отношений между Минском и Вашингтоном. А подавление протестов в Беларуси резко осложнили атмосферу отношений последних трех лет.

– Разгоном акций протеста Лукашенко поставил Белый дом перед сложным выбором: продлевать ли мораторий на санкции против Беларуси? Администрация Трампа должна решить эту дилемму до конца апреля. В какую сторону может склониться чаша весов?

- Впереди еще ежегодный Чернобыльский Шлях 26 апреля – этого события также ждут в Вашингтоне, хотя подавления протестов накануне и в День Воли, и нового политического уголовного дела – дела «Белого легиона» достаточно для возвращения санкций. Принятие решения осложняется тем, что госдепартамент до сих пор остается в неукоплектованном состоянии. Поэтому весьма вероятно, что США выдадут Минску предупреждение, что никаких политзаключенных быть не может.

Это решение станет отражением внутреннего состояния готовности правительства США к принятию подобных решений.

- Беларусь привлекает внимание международного сообщества и как потенциальный союзник путинской России. Четыре американских сенатора в письме Лукашенко выразили обеспокоенность разгоном мирных протестов и планами провести на территории Беларуси белорусско-российские военные учения «Запад-2017». Такова позиция Вашингтона либо частное мнение сенаторов?

- Соблюдение прав человека всегда соседствует с заявлениями США о поддержке независимости Беларуси. Письмо американских сенаторов является их самостоятельной инициативой, но в этом вопросе точно отражает позицию Соединенных Штатов в отношении ситуации в Беларуси.

- Американские СМИ охарактеризовали первый визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву образно: «любовная лодка Трампа и России пошла ко дну». Что на самом деле показал ознакомительный визит Тиллерсона?

- Центральным вопросом отношений США и России сейчас является ситуация в Сирии, а здесь ведущую роль сейчас отыгрывают американские военные, у которых отстраненное от политики, весьма настороженное отношение к России. Заблокировав резолюцию СБ ООН по Сирии, Россия также не показывает стремления идти навстречу в разрешении сирийского конфликта с помощью многосторонних механизмов.

В целом можно говорить о том, что в одном месте сошлись две малопредсказуемые внешние политики – России и США. Возможно, это период притирки этих двух сил.

- Означает ли это, что Вашингтон по такому же образцу будет выстраивать и с Минском – единственным военно-политическим союзником РФ?

- Беларусь воспринимают в мире даже не как союзника, а как сателлита России, но в то же время вопрос независимости нашей страны остается важным для США.