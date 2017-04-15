В самолете из Минска украинцы нашли миллион пачек контрабандных сигарет 34 15.04.2017, 18:30

В киевском аэропорту "Борисполь" украинские пограничники обнаружили контрабандные сигареты, привезенные из Беларуси.

Об этом сообщает censor.net.ua со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Чартерный рейс "Минск-Киев" привез в Украину две тысячи коробок с контрабандными сигаретами общим весом почти 18,5 тонны. Всего там было около 1 миллиона пачек контрабандных сигарет без соответствующих документов на груз.

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту контрабанды.