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Фотофакт: Католический и православный Минск готовится к празднованию Пасхи

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  • 15.04.2017, 18:59
Фото: onliner.by

В этом году Пасха как у православных, так и у католиков приходится на один день.

Такое случается нечасто — примерно в 30% случаев. Для кого-то эта суббота — повод сходить в храм на служение и освятить куличи, для других — взглянуть на зажжение сакральной свечи и спеть Exsultet, для третьих — последний день Великого поста, для многих детей — подготовка к битве вареными куриными яйцами и поискам пасхального кролика. Разные стороны этого праздника — в фоторепортаже onliner.by.

Фото: onliner.by

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