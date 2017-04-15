Фотофакт: Католический и православный Минск готовится к празднованию Пасхи 1 15.04.2017, 18:59

Фото: onliner.by

В этом году Пасха как у православных, так и у католиков приходится на один день.

Такое случается нечасто — примерно в 30% случаев. Для кого-то эта суббота — повод сходить в храм на служение и освятить куличи, для других — взглянуть на зажжение сакральной свечи и спеть Exsultet, для третьих — последний день Великого поста, для многих детей — подготовка к битве вареными куриными яйцами и поискам пасхального кролика. Разные стороны этого праздника — в фоторепортаже onliner.by.