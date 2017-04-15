G7: Нужен жесткий ответ России и Китаю 15.04.2017, 19:14

То, что сейчас страны, разделяющие ценности свободы, демократии и власти закона, заговорили в один голос, имеет огромное значение.

В ходе саммита министров иностранных дел «большой семерки» стороны проявили понимание в отношении военных действий США в Сирии. Они также потребовали, чтобы Россия надавила на своего протеже, президента Асада, чтобы гражданская война в САР завершилась, пишет японский сайт sankei.com (перевод – inosmi.ru).

Министры иностранных дел четко дали понять свое негативное отношение к ядерным и ракетным разработкам КНДР, а также выразили обеспокоенность ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях с учетом действий Китая.

ООН не справляется с такими поступками, которые ставят под угрозу мирное существование большинства стран. Именно поэтому мы вновь выражаем надежду на такую структуру, как G7.

В 1998 году Россия присоединилась к «большой семерке», и группа стала называться G8. В результате аннексии Крыма в 2014 году Россию лишили членства в этом клубе. Он вновь превратился в G7. Китая в нем никогда не было.

Можно сказать, что в ходе этого саммита министров иностранных дел G7 вновь превратилась в структуру, которая представляет западный лагерь, и отчетливо показала свое единство по вопросам дипломатии и политики в сфере безопасности.

Россия и Китай являются постоянными членами Совета безопасности ООН. В результате возможности ООН по решению проблем ограничены. И наоборот, «большой семерке» проще выражать свои идеи, и на ней лежит ответственность за реализацию этих идей.

Россия раскритиковала американские ракетные удары в Сирии, назвав их агрессией. То, что другие страны G7 поддержали позицию США в преддверии визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию, имеет огромное значение.

В совместном заявлении министры иностранных дел подчеркнули, что северокорейская проблема продолжает оставаться наиболее приоритетной задачей. Одновременно с ядерными и ракетными разработками они также коснулись темы прав человека и гуманности, включая проблему похищения КНДР японских граждан.

В последние годы в Европе также стали осознавать не только северокорейскую проблему, но и угрозу, которую представляет морская экспансия Китая. Несмотря на это, с географической точки зрения европейские страны больше обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида (Fumio Kishida) заявил: «Необходимо воздействовать на Китай, обладающий влиянием на КНДР, чтобы он играл более значимую роль». Также он отметил, что стороны подтвердили намерение сотрудничать по вопросу Восточно и Южно-Китайского моря для того, чтобы закон строго соблюдался.

У Японии есть проблемы, которые она должна решать сама: похищение ее граждан и архипелаг Сенкаку. Одновременно она является членом, который представляет всю Азию. В основе этого лежат союзнические отношения с США.

Хотелось бы, чтобы во время майского саммита «большой семерки» Япония стала инициатором создания полезной структуры.