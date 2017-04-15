Жители «аварийных» домов в Могилеве будут отстаивать свои права в суде 1 15.04.2017, 20:10

Власти решили на месте якобы «аварийных» домов проложить дорогу.

Жители пяти домов по улице Заслонова и Строителей в Могилеве судятся за право жить в своих домах, которые неожиданно стали «аварийными». Власти решили на их месте проложить дорогу, передает «Белсат».

Дома строились в пятидесятых годах прошлого века как жилые, и постоянно такими были. Но 10 лет назад без ведома жильцов дома перевели в статус общежитий. Когда начался разговор о перестройке района, власти разработали план: дома снести, а на их месте проложить дорогу.

10 октября суд Ленинского района постановил выселить Сергея Кондрашова и его семью. В доме 29 по улице Заслонова семья Кондрашова прожила семь лет. Предыдущая причина выселения — «потеря трудовой связи с нанимателем». Теперь — «аварийное состояние жилья». Хотя, по документам, три года назад дом был на реконструкции. А два года назад независимая экспертиза подтвердила, что здание пригодно для проживания.

Жители домов доказывают в судах, что общежитиями их дома признали незаконно, а документы сфальсифицировали. Люди направили обращение в прокуратуру о подлоге документов по статусу домов, однако уже 7 месяцев нет никакого ответа.

Жители улиц Заслонова и Строителей в Могилеве на судах пытаются обжаловать решение по выселению, а также доказать, что имеют право получить квартиры. Теперь они собираются подавать иск в суд, чтобы обжаловать аварийно-опасный статус здания.