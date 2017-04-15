Житель Бангладеша нашел белорусские деньги и решил, что разбогател 3 15.04.2017, 21:37

Парень написал в соцсети минчанину, что у него есть «очень много» белорусских денег, и он хочет разменять их на свою местную валюту.

Минчанин Иван Шило рассказал в своем Facebook о необычном письме от парня из Бангладеш. Парень написал Ивану, что у него есть «очень много» белорусских денег, и он хочет найти способ разменять их на свою местную валюту. Речь идет о купюре в 5 миллионов, которую парень нашел прямо на дороге в своей деревне. Иван попросил прислать ему фото «редкой купюры». Оказалось, что это банкнота старого образца.

Фото: Facebook

– Мне постоянно пишут люди и предлагают то разделить наследство, то эвакуировать деньги из канадского посольства где-то в Африке, – поделился с citydog.by Иван. – А тут парень пишет про наши белорусские деньги, да еще и на сносном английском. Я попросил его прислать мне селфи с купюрой. Получил пруф и был приятно удивлен.

Переписка получилась забавной. Иван заверил, что не станет покупать своему новому товарищу из Бангладеш билет в Беларусь.

– Я в шутку написал, что покупать не стану потому, что он предлагал эту купюру не только мне, а еще одному моему знакомому. А меня называл «бро». Так не поступают. В итоге он просто попросил у меня денег, рассказал историю своей семьи и даже о своих мечтах и планах на жизнь – учиться в университете. В основном рассказывал о бедности и плохом интернете. Я посоветовал ему бороться с бедностью не такими переписками, а образованием. Но и тут неудача – это тоже слишком дорого.