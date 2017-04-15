В Египте экс-главу МВД приговорили к семи годам тюрьмы 2 15.04.2017, 21:47

Хабиб аль-Адли

Суд признал виновным экс-министра МВД, а также еще 10 экс-сотрудников ведомства, в хищении примерно $110 миллионов.

Египетский суд приговорил экс-министра внутренних дел страны Хабиба аль-Адли к семи годам лишения свободы по делу о крупном хищении, пишет в субботу газета The Jerusalem Post (перевод – interfax.ru).

Суд признал виновным аль-Адли, а также еще 10 экс-сотрудников ведомства, в хищении примерно $110 млн. У аль-Адли остается возможность обжаловать вердикт.

Двое других экс-сотрудников МВД Египта также приговорены к семи годам лишения свободы, еще шесть человек - к шести годам, и два человека - к трем годам тюрьмы.

В 2015 году египетский суд оправдал Хабиба аль-Адли, работавшего при бывшем президенте страны Хосни Мубараке. Тогда с него сняли обвинения в получении взяток и хищении госсредств.