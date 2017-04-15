закрыть
16 апреля 2017, воскресенье, 0:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Египте экс-главу МВД приговорили к семи годам тюрьмы

2
  • 15.04.2017, 21:47
Хабиб аль-Адли

Суд признал виновным экс-министра МВД, а также еще 10 экс-сотрудников ведомства, в хищении примерно $110 миллионов.

Египетский суд приговорил экс-министра внутренних дел страны Хабиба аль-Адли к семи годам лишения свободы по делу о крупном хищении, пишет в субботу газета The Jerusalem Post (перевод – interfax.ru).

Суд признал виновным аль-Адли, а также еще 10 экс-сотрудников ведомства, в хищении примерно $110 млн. У аль-Адли остается возможность обжаловать вердикт.

Двое других экс-сотрудников МВД Египта также приговорены к семи годам лишения свободы, еще шесть человек - к шести годам, и два человека - к трем годам тюрьмы.

В 2015 году египетский суд оправдал Хабиба аль-Адли, работавшего при бывшем президенте страны Хосни Мубараке. Тогда с него сняли обвинения в получении взяток и хищении госсредств.


Мнение

Совсем как в кино
Совсем как в кино Ирина Халип
О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол