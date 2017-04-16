Христиане во всем мире отмечают праздник Пасхи 13 16.04.2017, 8:10

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Христианский мир отмечает праздник Воскресения Христова.

В нынешнем году даты праздника по Григорианскому и Юлианскому календарю совпадают, поэтому христиане всех конфессий отмечают праздник одновременно.

Праздновать Пасху в один день католикам, православным, униатам и протестантам выпадает не часто: в предыдущий раз это было в 2014 году, в следующий раз будет в 2025 году. Дата праздника устанавливается на первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Различие дат зависит от календаря церкви — юлианского и григорианского.

15 апреля, в Великую Субботу, митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска.

Фото: church.by

По заамвонной молитве Патриарший Экзарх освятил хлеб и вино и вознес молитву о мире на Святой Земле, совершаемую по традиции ежегодно в Великую Субботу.

По окончании богослужения владыка Павел обратился к прихожанам и духовенству собора со словом назидания. Митрополит Павел поздравил всех причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.

Литургия Пасхальной вигилии в Минском архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии, которая прошла вечером 15 апреля, также объявила верующим о Воскресении Иисуса Христа.

«Сегодня мы празднуем радостную новость победы Иисуса над смертью и грехом. Если через сакраментальную жизнь мы являемся участниками этой победы, то знаем, кто есть наш Бог. Это не фальшивые боги современного мира - успех, карьера, деньги, наркотики, алкоголь и т.д., но истинный Бог, каким является воскресший Иисус Христос», - отметил Митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который возглавил богослужения.

Папа Римский Франциск в ходе пасхальной проповеди с в Соборе Святого Петра призвал католиков быть добрыми к обездоленным, мигрантам, и другим незащищенным или слабым людям.

«Мы видим лица тех, кого встречают с ненавистью, потому что они мигранты, лишенные дома, страны и семьи. Мы видим их лица, с отпечатком одиночества и брошенности», - сказал глава католической церкви в пасхальной проповеди.

Перед службой Площадь Святого Петра украсили 30 тысячами цветов, привезенных из Нидерландов. На площадь стянулись тысячи паломников, чтобы послушать проповедь Папы римского.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби также произнесет свою пасхальную проповедь в воскресенье.

Пасхальные церемонии прошли также в Египте, где коптские христиане провели молебны под усиленной охраной, всего несколько дней спустя после того, как две коптские церкви были атакованы смертниками. Проводивший церемонию патриарх коптской церкви Тавадрос Второй молился за мир.

Пасхальные службы прошли также на Кипре, в Турции, Индии, Ливане, Грузии и в других странах.