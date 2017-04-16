В Турции проходит референдум по новой конституции 20 16.04.2017, 8:26

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В жизни страны могут произойти кардинальные политические перемены.

В Турции в воскресенье проходит референдум по вопросу о внесении существенных поправок в конституцию страны.

В общей сложности власти предлагают внести 18 поправок. Их принятие будет означать кардинальные политические перемены в новейшей истории страны.

В частности, предлагается расширить полномочия президента и перейти от парламентской формы правления к президентской, передает BBC.

Также предлагается отменить должность премьера, увеличить число депутатов парламента и внести изменения в судебную систему.

В турецком правительстве полагают, что внесение поправок в конституцию упростит и укрепит систему управления страной.

Новая конституция, предложенная командой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в случае ее принятия, даст ему полномочия назначать министров, представлять бюджет, выдвигать кандидатуры большинства судей высших судов и издавать указы, которые получат статус законов. Президент сможет объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.

Пакет реформ также предполагает упразднение должности премьер-министра.

Критики нового документа утверждают, что Эрдоган пытается легитимизировать систему власти, которая по сути является единоличным управлением. Сторонники приводят в пример другие политических системы с сильной ролью президента - Францию и США - и говорят, что "вертикаль власти" необходима для эффективного управления страной.

Кроме того, новая конституция ограничивает права военных: в соответствии с ней люди, имеющие отношение к вооруженным силам, не смогут принимать участия в выборах.

Наконец, новая конституция может позволить Реджепу Эрдогану оставаться у власти вплоть до 2029 года. Она увеличивает президентский срок до пяти лет и позволяет президенту оставаться у власти два срока подряд. Если поправки будут приняты, а Эрдоган выиграет следующие выборы в 2019 году, он сможет остаться на посту еще на десять лет.

Сам Эрдоган отметает все обвинения в попытках взять под контроль суды или нейтрализовать парламент. Однако некоторые уже отмечают, что в турецких СМИ кампании за отказ от реформ было уделено непропорционально мало внимания, усматривая в этом цензуру.

Референдуму о расширении полномочий президента предшествовала организованная военными неудачная попытка государственного переворота. Прилетев в Стамбул в ночь переворота, Эрдоган напрямую общался со своими сторонниками, которые по его просьбе вышли на улицы и подавили путч.

Вслед за провальным путчем последовала масштабная волна репрессий и "кадровая чистка", в ходе которой были уволены или арестованы сотни судей, журналистов, учителей, студентов и военных. После этого влияние Эрдогана в стране укрепилось, и теперь он хочет закрепить это законодательно, говорят комментаторы.

Конституция Турции принята на всенародном референдуме 7 ноября 1982 года. Нынешняя конституция - уже четвертая по счету, ее авторы - военные, захватившие власть в результате переворота 1980 года.