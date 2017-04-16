Бард Дмитрий Захаревич: На Окрестина постоянно звучало «Жыве Беларусь!» 2 16.04.2017, 9:14

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Дмитрий Захаревич

Фото: svaboda.org

Бард Дмитрий Захаревич был задержан на Дне Воли.

Он получил один из самых больших сроков административного ареста - 20 суток на Окрестина. В интервью «Радыё Свабода» Дмитрий Захаревич поделился наблюдениями за поведением милиционеров и неполитических сидельцев.

Тревога за сокамерников

Первые дни отсидки познакомился с мужчиной лет сорока по имени Дмитрий Шилак. По профессии водитель. Его история меня до сих пор очень тревожит. Если коротко, было так. 25 марта Дмитрий насмотрелся в сети информации о событиях Дня Воли. Набрал телефонный номер милиции «102». Дмитрий сказал дежурному диспетчеру приблизительно следующее: «Гражданина Лукашенко нужно отвести на площадь Независимости,... и...». (точный текст известен редакции, но он нарушает законодательство Республики Беларусь. - РС).

У Дмитрия уточнили его адрес, а через два часа прибыл милицейский патруль. Забрал Дмитрия, который вскоре получил пять суток за то, что «нецензурно выражался». Но за полтора суток до освобождения к нам в камеру зашли и куда-то Дмитрия забрали. Боюсь, как бы не в психиатрическую больницу или что хуже.

Почему дали много суток

Нас забирали вместе с активистом «Европейской Беларуси» Леонидом Кулаковым (получил 25 суток - РС). Почему нам с Кулаковым впаяли так много суток?

Леонид Кулаков в суде сказал: «Не доверяю судьям фашистского режима».

А я иронизировал со свидетеля-милиционера. Тот путался в показаниях, а я это подчеркивал. Особенно, что милиционер перепутал, в чем я был одет, когда меня задерживал - другой цвет куртки назвал.

Новое прочтение Оруэлла

С нами в камере сидели актер «Свободного театра» Сергей Квачонок и анархист Артем Ковалев. Артему Ковалеву передали Джорджа Оруэлла «1984». Перечитал в новых для себя условиях - воспринимается более глубоко.

Под впечатлением написал такой стих:

«Акрэсьціна і трошкі Оруэла.

Як над Брытанскай імпэрыяй

Ў нас ніколі ня гасьне сьвятло

І, як сапраўдныя пэры мы,

Кожны ранак аўсянку ямо.

Нам нецікавыя Оруэл І кафкаў абсурдны «Працэс»,

Бо непадтрыманыя проламі

Чэзьнем у кіпцюрох «ИВС».

Мы ўдаем зь сябе непакорлівых,

Толькі, як сто гадоў назад,

Нас пільнуе вачмі прадольнага.

З вочка ў «хату» Вялікі Брат.

03.04.2017»

Условия

Артем веган, а Сергей вегетарианец. Поэтому у остальных сидельцев пайка была усилена (смеется). Хотя отчасти выбрасывали тамошнюю еду. Я ее называл «три икса» - хлебное, холодное, хреновое.

Впрочем я психологически был готов и к задержанию, и сидению. На акцию надел обувь без шнурков, теплые вещи взял. Поел перед выходом из дома. В камере ожидал худших условий.

Контингент

Был разный контингент за 20 суток отсидки. Отчасти за систематические мелкие общественные правонарушения, мелкое хищение и нарушение надзора после освобождения после уголовных отсидок.

Но мы находили поддержку. К политическим относились с уважением, когда видели, что люди держатся принципов, за которые сели.

К белорусскому языку относились нормально и даже с уважением. Без «давай на нормальном языке». У меня в районе Ангарской, где родился и живу, такие типажи есть.

Неполитические слушали наши с Леонидом Кулаковым политические дискуссии. Спрашивают: «Зачем тебе это надо?». Говорю, мол, вы выбираете мелкое хищение и пьянку, а я выбираю Родину, поэтому я белорусский националист. Я хочу, чтобы мое государство было нормальным, а вы каждый сам по себе.

Некоторые спрашивали «чего вы своими действиями добились?». Говорю: «Смотрите. Декрет о тунеядстве приостановлен, строительство в Куропатах приостановлено». Когда говоришь, читаешь в глазах уважение. Хотя кажется, что все бесполезно, но вот результаты. Для асоциальных элементов декрет - очень важно.

Отношение милиционеров

Отчасти нормальное и к политическим, и к неполитическим сидельцам. Но когда активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский (совокупно 24 суток ареста), который некоторое время сидел в камере напротив, крикнул «Жыве Беларусь!», тамошним сидельцам запретили днем лежать на матрасах и курить. Но я сам слышал, когда у милиционеров была пересменка, они здоровались между собой «Жыве Беларусь!».

Это же говорили политическим перед выходом на свободу. В шутку или не в шутку, я их не идеализирую.

Тем не менее, я слышал, как дежурный ответил одному политическому на слова о справедливости: «Забудьте о справедливости, это болтология. Все свои жалобы оставьте для фейсбука и международных правозащитных организаций». Сказал без издевательства, скорее как констатацию факта.

Я шел на День Воли осознанно. Я психологически устойчив. Понимаю какой режим и что от него можно ожидать. Поэтому у меня не было внутренних истерик. А все те письма поддержки, что мне присылали, я не получил.