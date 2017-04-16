«Открытую Россию» возглавил Александр Соловьев 16.04.2017, 9:28

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Александр Соловьев

Михаил Ходорковский объявил об уходе со своего поста, который он занимал полгода.

Новым председателем движения "Открытая Россия" избран Александр Соловьев. Об этом в ночь на воскресенье,16 апреля, сообщает пресс-служба организации.

Выборы состоялись в рамках конференции "Открытой России", проходящей в Таллине. Помимо председателя, был также избран Совет движения, куда вошли 11 человек, включая Владимира Кара-Мурзу-младшего, Марию Баронову и других.

Участники конференции также согласовали формат и общие принципы всероссийской акции "Надоел", посвященной Владимиру Путину, а также проголосовали за предложенную Михаилом Ходорковским поддержку Алексея Навального на президентских выборах и Дмитрия Гудкова на выборах мэра Москвы.

Александр Соловьев был координатором проекта "Открытое право". До прихода в "Открытую Россию" был помощником Дмитрия Гудкова, депутата Государственной думы VI созыва. В движение Соловьев вступил в ходе Учредительной конференции в Хельсинки в ноябре 2016 года.

Накануне, 15 апреля, основатель и председатель "Открытой России" Михаил Ходорковский объявил об уходе со своего поста, который он занимал полгода. При этом он сообщил, что не отходит от дел организации.