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Названы самые умные животные на планете

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  • 16.04.2017, 9:40
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Несколько ученых из международной группы экспертов составили список самых "разумных" животных в мире.

Главным критерием многолетнего исследования стала способность животных к коммуникации. Считается, что именно она демонстрирует мыслительные способности наших "меньших братьев".

В результате выяснилось, что наиболее близки к нам приматы - мартышки, гиббоны, гориллы и шимпанзе. Они реагируют на человеческую речь, команды и охотно идут на контакт.

Не менее общительными и мыслящими оказались дельфины. В их "лексиконе" около 14 тыс. звуковых сигналов. Дельфинам знакомы многие "чувства", они передают знания своему потомству и даже знакомы с понятием "ответственность".

Морские обитатели могут оказывать помощь сородичам и людям, попавшим в трудную ситуацию.

Выяснилось также, что слоны общаются при помощи топота, звуков, издаваемых ногами.

Вполне ожидаемо в перечне "умников" оказались кошки и собаки. Первые - благодаря хитрости и смышленности, а вторые - за способность запоминать до сотни команд и способности к вычислениям.


Мнение

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