В результате взрыва под Алеппо погибли около 40 человек 2 16.04.2017, 10:03

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Число жертв взрыва в окрестностях сирийского города Алеппо возросло: по одним данным - до 39, по другим - до 43-х.

Десятки людей ранены.

Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", подтверждённых данных о том, что стало причиной взрыва, пока нет, но сирийские государственные СМИ сообщают о теракте, совершённом смертником. По их информации, он заложил самодельную бомбу в минивэн и взорвал его перед колонной из 70 автобусов, на которых вывозили мирных жителей двух осаждённых городов на севере страны.

Сирийское правительство и повстанцы заключили договор об эвакуации порядка 30 тысяч человек из четырёх городов: Кефрайи и Фуаа в провинции Алеппо, которые удерживают правительственные войска и осаждают отряды вооруженной оппозиции, и Мадайи и Забадани, неподалеку от Дамаска, которые находятся под контролем повстанцев и окружены армией Башара Асада.