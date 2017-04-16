Геннадия Давыдько воплотили в образе телепузика 22 16.04.2017, 10:29

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Анонимные уличные художники продолжают популяризировать антигероев нашего времени.

Главу Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько они воплотили в образе телепузика. Существа с телевизором вместо сердца.

Телепузики с лицом Геннадия Давыдько появились в нескольких местах столицы, в том числе на фоне здания БТРК.

Авторы уличных портретов называют их ответом на пропагандистскую кампанию на телевидении, направленную против инакомыслящих, которым не предоставляется слово, не дается возможность возразить, пишет Signal project.

Предложение Давыдько запретить комментарии к новостям в интернете, по мнению авторов портретов, является красноречивым примером такого подхода.

"Собственно, сам Давыдько это уже практикует — например, фильм "Белый легион черных душ" на YouTube нельзя прокомментировать, опция отключена. Пропаганда не терпит обратной связи, она не предполагает возражений. Нате — ешьте, и все. Мы с этим не хотим мириться. В конце концов, Конституция нашей страны гарантирует свободу разнообразия мнений", — говорят уличные художники.

Они также объясняют, почему обратились именно к образу телепузика.

"Мультсериал по замыслу предназначался совсем несмышленым детям, которые только учатся ходить и говорить. Предполагалось, что телепузики им в этом помогут. Это само по себе странная идея, чтобы заменить телевизором живой опыт. А у нас его массово смотрели дети уже довольно взрослые, что выглядело совсем странно. Примерно так выглядит государственное белорусское телевидение. Оно обращается со зрителями, как с малыми детьми — то запугивает их страшилками, то кормит какой-то манной кашей. Мы для них не граждане, равные участники общественного диалога, а только объект для манипуляций.

Телепузики — существа без характера и поступков, они не являются самостоятельными, все их действия подчинены жесткому контролю некоего голоса свыше. Вместо сердца у них телевизор. Эти характеристики также повлияли на выбор образа для портрета", — объясняют художники.

Анонимность их произведений вызвана не столько страхом перед возможностью преследований, сколько отсутствием стремления обратить на себя внимание. Художники демонстрируют, что на их месте может быть каждый.

"Мы призываем следовать нашему примеру и отвечать пропаганде доступными средствами. Напоминать о существовании иного мнения, отличного от того, которое нам выдают за единственно верное. Если мы не будем возражать, "телепузики" нас и дальше станут кормить, как детей малых", — резюмируют художники.