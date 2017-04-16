закрыть
16 апреля 2017, воскресенье, 14:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

США впервые разместили в Британии истребители F-35

5
  • 16.04.2017, 10:38

Присутствие авиагруппы усиливает военный потенциал НАТО в Европе.

Военно-воздушные силы США впервые разместили новые истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A на территории Британии, сообщается в релизе Европейского командования американских вооруженных сил. 

"Передовое присутствие F-35 подтверждает мой приоритет в отношении поддержания боеготовности вооруженных сил в Европе", − заявил верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти

По его словам, присутствие авиагруппы "усиливает военный потенциал НАТО в Европе". 

Он не сообщил, сколько будет в авиагруппе самолетов, однако ранее в Пентагоне сообщали, что речь идет о небольшом числе истребителей.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии снижения заметности и способная нести ядерные боезаряды. В США F-35 выпускается в трех разных модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Модель для морпехов способна производить вертикальный взлет и посадку.


Мнение

Совсем как в кино
Совсем как в кино Ирина Халип
О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол