Момент, когда власть похожа на слона в посудной лавке 13 Евгений Федоров, «Солидарность»

16.04.2017, 10:42

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Как наполнить бюджет и не стать врагом своему народу.

В начале апреля чиновники озадачили белорусов своей новой инициативой. Начиная с 14 июня, налоговые органы получат право сравнивать доходы и расходы граждан не за один год, как это было раньше, а за предшествующие десять лет. Людям, купившим квартиру или автомобиль несколько лет назад, возможно, придется отчитаться, откуда у них взялись на это деньги.

Такое нововведение говорит, как минимум, об одном: несмотря на недавние народные волнения, чиновники продолжают придумывать новые способы, как собрать больше денег с населения, чтобы залатать дыры в бюджете.

Странное упорство белорусских властей, мягко говоря, вызывает удивление – особенно, учитывая, что в мире существует немало других, более эффективных, способов пополнить государственную казну. Не забирая при этом последние деньги у собственных граждан.

За примером не нужно далеко ходить: сразу напрашивается опыт Грузии, которая еще в 2005 году испытывала огромные финансовые проблемы. В бюджете страны было чуть больше 500 миллионов долларов, которых не хватало даже на выплату минимальных пенсий и пособий. Однако благодаря реформам тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили и министра экономики страны Кахи Бендукидзе, в течение пяти лет грузинский бюджет увеличился почти в десять раз и в 2010 году составил 5 миллиардов долларов.

Для этого грузинское правительство не вводило налог на «тунеядцев», не обкладывало штрафами малый и средний бизнес, не сажало в тюрьмы иностранных инвесторов и айтишников, чтобы заставить их заплатить побольше денег.

Грузинские чиновники сделали две простые, но действенные вещи.

Во-первых, кардинально изменили систему мотивации работников налоговых органов. Налоговая перестала быть карательной службой и становились сервисом с главной задачей – помогать предпринимателям разобраться в нюансах законодательства и быстро развивать бизнес. Налоговиков, которые не смогли работать по новым правилам, просто уволили, а некоторых, уличенных в коррупционных связях, арестовали.

Во-вторых, в течение двух лет в Грузии произошло сокращение количества налогов с 22 до 7, упрощение процедур и расширение налоговой базы. Резко были снижены и ставки налогов. Например, выплаты социального взноса уменьшились с 33% до 20% (в Беларуси отчисления в Фонд социальной защиты населения для предпринимателей до сих пор составляют 35%). Кроме того, была сокращена ставка налога на прибыль с 20% до 15%, а также снижен налог на дивиденды с 15% до 5%.

Изменения позволили Грузии подняться на 100 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business и оказаться на рекордном 12 месте! Постепенно вести бизнес стало проще, а в страну потянулись иностранные инвесторы. В итоге это значительно увеличило налоговые поступления в бюджет.

На этом фоне белорусские власти напоминают слона в посудной лавке, который крушит все направо и налево, вместо того, чтобы правильно распорядиться перспективными предприятиями и талантливыми людьми, которые еще остались в стране.

Евгений Федоров, «Солидарность»