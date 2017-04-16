Горбачев увидел признаки новой холодной войны 12 16.04.2017, 11:12

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Михаил Горбачев

Отношения между "крупными державами" ухудшаются, заявил первый и последний президент СССР.

Из-за ухудшения отношений между "крупными державами" создается впечатление, словно мир готовится к новой холодной войне. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, язык политиков и высокопоставленных военных становится все более воинственным, а военные доктрины формулируются "все более жестко".

Кроме этого, СМИ "подхватывают" все это и "подливают масла в огонь".

"Отношения между крупными державами продолжают ухудшаться. Это создает впечатление, что мир готовится к войне. Так что есть все признаки холодной войны", – сказал Горбачев.