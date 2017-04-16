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До 12 сантиметров снега выпало на северо-западе Беларуси

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  • 16.04.2017, 11:17
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В некоторых районах Беларуси Пасха стала снежной.

До 12 сантиметров снега выпало прошедшей ночью в отдельных районах по северо-западу Беларуси. Об этом БелТА сообщил дежурный синоптик в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Наибольшее количество снега выпало в городском поселке Нарочь (12 см) и Лынтупах (11 см). В остальных районах северо-запада Беларуси высота снежного покрова составила от 1 до 7 см", - уточнили в центре гидрометеорологии.

Синоптики прогнозировали такую погоду и заранее объявили оранжевый уровень опасности.

Как сообщалось, сильный ветер и осадки не повлияли минувшей ночью на работу основной сети энергосистемы Беларуси.


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