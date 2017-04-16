ОБСЕ: Ситуация на Донбассе может обостриться в любой момент 2 16.04.2017, 11:30

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Стороны вооруженного конфликта на Донбассе постоянно находятся в режиме готовности.

Ситуация на востоке Украины может обостриться в любой момент, сказал заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в комментарии "Обозревателю".

"Есть риск того, что ситуация ухудшится. Ситуация весьма нестабильна. Она может обостриться в любой момент", – сказал он.

Хуг отметил, что стороны расположены слишком близко друг к другу, имеют тяжелое вооружение, очень хорошо подготовлены и постоянно находятся в режиме готовности.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Трехсторонняя контактная группа 29 марта 2017 года согласовала режим прекращения огня на Донбассе, который должен был вступить в силу 1 апреля.

1 апреля утром в Минобороны Украины сообщили, что боевики нарушают режим тишины.