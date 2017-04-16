В Мексике возродили древнейшую в мире игру в мяч 5 16.04.2017, 11:33

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Одна из наиболее сохранившихся площадок для игры в улламалицли в Мексике

Фото: Getty Images

Жители мексиканского города Теотиуакана возродили древнюю игру в мяч, которой около 3 тысяч лет.

Игра под названием улламалицтли имеет древнюю культурную и религиозную значимость; она была распространена в Центральной Америке, пока испанские конкистадоры не запретили ее - из-за брутальности правил, сообщает BBC.

Мексиканцы полагают, что улламалицтли - это древнейшая в мире игра в мяч.

В этом году был разыгран второй чемпионат с момента возрождения традиции в 2006 году; в нем участвовали 10 команд со всей Мексики.

Через эти каменные кольца надо было бросать мяч

Фото: Getty Images

Согласно древним текстам ацтеков, эта игра в мяч олицетворяла борьбу между светом и тьмой и в результате матча высвобождала живительную энергию для всего человечества.

В сегодняшнем варианте улламалицтли принимают участие две команды из семи игроков, которые перебрасывают тяжелый каучуковый мяч по неширокой площадке, причем делая это бедрами, а не ногами.

В древние времена для игры в улламалицтли сооружали специальные каменные стадионы, руины которых можно по-прежнему обнаружить в разных частях региона.

Во времена ацтеков проигравших игроков было принято приносить в жертву богам, однако нынешние организаторы соревнований решили ограничиться простым выбыванием.