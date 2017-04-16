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Откуда столько злобы?

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  • Андрей Макаревич
  • 16.04.2017, 11:48
  • 11,200
Андрей Макаревич

Нынешние праздники в России видятся мне большим нарядным спектаклем, где все молча договорились, что всё как будто на самом деле.

Потому что если и правда на самом деле — откуда в России вокруг столько злобы и ненависти? Ненавидим американцев, англичан, украинцев, «либералов», геев… на самом деле друг друга. Сами себя. Иисусова любовь и смирение тут рядом не валялись. И пока будет так — можно покрасить все яйца в мире: светлее не станет.

Ну, а тех, кто и вправду верует — со светлым праздником.

Андрей Макаревич


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