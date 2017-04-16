США ожидали, что запуск ракеты КНДР будет неудачным 8 16.04.2017, 12:20

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В Белом доме получали необходимые данные разведки как до запуска ракеты Северной Кореей, так и после него.

Об этом сообщил агентству Reuters источник из окружения советников вице-президента США Майка Пенса на условиях анонимности.

Источник отметил, что у США нет необходимости принимать какие-либо меры и тратить ресурсы в связи с инцидентом, поскольку он не стал неожиданностью.

По его словам, "хорошая новость" заключается в том, что северокорейская ракета вышла из строя уже через пять секунд после старта.

По предварительным данным, КНДР собиралась запустить ракету средней дальности.

Сегодня утром КНДР совершила тестовый неудачный запуск ракеты на восточном побережье страны. В Пентагоне пока не установили тип запущенной ракеты.

Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно заявлял, что страна будет наращивать ударный ядерный потенциал для атак на американские цели.

9 сентября 2016 года Пхеньян официально подтвердил проведение ядерных испытаний, которые вызвали накануне землетрясение магнитудой 5,3 балла. Власти КНДР заявили, что страна теперь способна оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.

5 апреля 2017 года КНДР запустила баллистическую ракету в сторону восточного побережья Южной Кореи. Она пролетела около 60 км.

После этого Вашингтон перестал комментировать поведение КНДР. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сказано уже достаточно.

14 апреля телеканал NBC со ссылкой на источник в американской разведке сообщил, что США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, чтобы предотвратить очередное испытание ядерного оружия Пхеньяном. В северокорейском Генеральном штабе заявили, что КНДР может атаковать американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденцию президента в Сеуле.

США перебросили два эсминца поближе к берегам Северной Кореи – корабли с крылатыми ракетами "Томагавк" находятся в 500 км от предполагаемого места будущих ядерных испытаний. Американские военные, размещенные на японском острове Окинава, предпринимают меры на случай необходимости перехвата ракет КНДР. Пассажирские самолеты облетают Северную Корею стороной, а в воздушном пространстве КНДР по состоянию на 23.00 14 апреля не было ни одного воздушного судна.