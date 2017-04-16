Лев Марголин: Арбузов хотел «делать ноги» из Беларуси 21 16.04.2017, 12:35

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ВИТАЛИЙ АРБУЗОВ

Белорусские бизнесмены поняли, что работать в Беларуси больше невозможно.

Таким образом экономист Лев Марголин прокомментировал в интервью арест в Беларуси совладельца холдинга Fenox Global Group Виталия Арбузова.

- В таких посадках я вижу две причины. Первая - забрать у предпринимателей деньги в бюджет. Минимизация налогов - это в природе у каждого предпринимателя во всех странах. Государство должно это отслеживать и соответственно вносить поправки в законодательство, чтобы остановить это. Но не сажать человека.

Арбузов работал здесь, и никаких претензий к нему не было. Но в последние годы стало очевидно, что он понемногу пытался перевести свой бизнес за границу. И сам, насколько я знаю, какое-то время жил за пределами Беларуси. Была последние возможность взять его за шиворот, так как завтра он скажет «до свидания» Беларуси. Хотя он якобы и расхваливал белорусский бизнес-климат, но его реальные действия показывают, что он его не очень устраивал, - сказал Марголин в интервью «Радыё Свабода».

- Если Арбузов хотел перевести свои активы за границу - это означает, что в Беларуси для него были неблагоприятные условия?

- Безусловно, может он и хвалил их некогда - возможно, не был слишком искренним, либо на тот момент еще был наивным. Но сейчас его действия свидетельствуют, что он почувствовал, что отсюда надо делать ноги.

Что касается политического и идеологического фактора, то никакой политической составляющей я здесь не вижу. Эти посадки предпринимателей уже стали настолько привычными, что население уже не успевает на них реагировать. Большинство людей уже забывают о предпринимателях, которых время от времени посылают за решетку.

Инвестиционный климат - это в первую очередь неприкосновенность частной собственности. Если этого нет, то все остальные рейтинги - не самое главное. Инвесторы не будут идти, пока не будет неприкосновенности частной собственности, пока силовым структурам не будет противостоять независимый суд.

Силовых структур у нас очень много, для них даже всех предпринимателей не хватит. Недавно были опубликованы весьма красноречивые цифры - за год количество новых иностранных бизнесов, которые пришли в Беларусь, вдвое меньше число тех, которые прекратили деятельность в Беларуси. Это очень яркая иллюстрация.