Facebook удалил 30 тысяч фейковых аккаунтов перед выборами во Франции 1 16.04.2017, 13:00

Facebook применяет автоматизированные механизмы для отсеивания фейков, отслеживая их повторения на сотнях фальшивых сайтов.

Facebook закрыл около 30 тыс. фальшивых аккаунтов, которые распространяли фейковые новости перед президентскими выборами во Франции. Об этом сообщает The Huffington Post (перевод – gordonua.com).

Facebook применяет автоматизированные механизмы для отсеивания фейков, отслеживая их повторения на сотнях фальшивых сайтов.

"Несмотря на то, что последние усовершенствования не приведут к удалению каждого фейкового аккаунта, мы стремимся к постоянному повышению нашей результативности", – сказал технический менеджер Facebook Шабнем Шайк.

Социальная сеть Facebook была основана в 2004 году американским программистом Марком Цукербергом. Сегодня она является самой популярной в мире. В конце августа 2015 года в один день в сеть впервые зашел миллиард человек. По состоянию на конец прошлого года число пользователей Facebook превышало 1,5 млрд.

13 ноября основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания стремится к тому, чтобы фейковых сообщений не было вообще, поэтому разрабатывает фильтр от мистификаций.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 7 мая пройдет второй тур с участием двух кандидатов с наибольшим количеством голосов.