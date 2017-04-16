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Граффити доконали «телепузика» Давыдько

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  • 16.04.2017, 13:15
Фото: соцсети

Образ руководителя Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько в виде «телепузика» замазали на заборе Белтелерадиокомпании.

Граффити с Геннадием Давыдько появились в разных местах Минска, в том числе на заборе здания Белтелерадиокомпании, сообщил Signal project в Фейсбуке.

«Работники БТ спешат на работу или в город под присмотром Давыдько Геннадий Брониславовича», - сообщается в сообществе street-art Беларуси.

Фото: svaboda.org

В первой половине дня 16 апреля граффити заметили сотрудники милиции. В полдень изображение Давыдько уже было убрано с ограды, сообщает «Радыё Свабода».

Авторы граффити сообщили, что таким образом выразили свое отношение к тому, что председатель Белтелерадиокомпании «предлагает запретить комментировать новости в интернете».

Фото: соцсети

Ранее на заборах в Беларуси являлись изображения других чиновников, в том числе Марианны Щеткиной с подписью «Это я, автор налога для безработных».

Марианна Щеткина, нынешний вице-спикер «совета республики», была инициатором декрета № 3 «О предотвращении социального иждивенчества», который вызвал в Беларуси массовые протесты в разных городах страны.

Также на одном из зданий на улице Дружной появилась карикатура на председателя «совета республики» Михаила Мясниковича, который был изображен в полный рост с надписью: «Это я ввел дорожный налог».


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