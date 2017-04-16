Число жертв взрыва в пригороде Алеппо превысило 100 человек 1 16.04.2017, 13:21

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На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Жертвами взрыва в пригороде Алеппо Рашидине стали как минимум 112 человек. Обновленные данные о погибших предоставила в воскресенье, 16 апреля, базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Ее представители считают, что количество жертв может еще возрасти. Сирийские спасатели между тем сообщают, что вынесли с места взрыва тела как минимум 100 человек. Государственные сирийские СМИ пишут о 39 погибших, отмечает Al Jazeera.

Большинство погибших (98 человек, по данным SOHR) были жителями городов Эль-Фуа и Кефрая, которые ожидали выезда с территории, подконтрольной оппозиции, в правительственные регионы. Остальные жертвы - это сопровождавшие их лица и находившиеся рядом с их автобусами повстанцы, передает Немецкая волна.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв. По данным государственных сирийских СМИ, теракт был осуществлен смертником, который взорвал себя в машине, припаркованной рядом с автобусами.

Едва не сорванная эвакуация

Как отмечает корреспондент Al Jazeera, взрыв, судя по всему, произошел в начале колонны из примерно 70 автобусов, на которых из Эль-Фуи и Кефраи днем ранее были эвакуированы около пяти тысяч человек. Они ожидали открытия коридора для проезда на территории, подконтрольные властям Сирии.

Пригород Рашидин расположен на юго-западе Алеппо буквально на границе городской зоны, находящейся под властью войск Башара Асада, как и почти весь Алеппо за исключением района Шейх Максуд, который контролируют силы курдской оппозиции. Эвакуированные из Эль-Фуи и Кефраи должны были либо остаться в Алеппо, либо отправиться в Дамаск.

В это время буквально в нескольких километрах от места взрыва на юге Алеппо - в районе Рамуса, подконтрольном Асаду - находилась другая колонна автобусов. На ней в город привезли более 2,2 тысячи человек из оппозиционных городов Мадая и Забадани, которых должны были отправить через правительственные территории в подконтрольный повстанцам Идлиб.

По неподтвержденным данным, пропуск автоколонн с людьми задерживался в связи с тем, что стороны не могли договориться, сколько бойцов конфликтующих сторон они готовы пропустить вместе с мирными жителями. Однако позднее в тот же день автобусы с людьми начали выезжать в места назначения.

Если текущий этап эвакуации из городов, находящихся в окружении сил противника с 2015 года, пройдет успешно, то подобные операции будут осуществлены и в других районах страны. Планируется, что в течение двух месяцев можно будет вывезти около 30 тысяч человек в более безопасные зоны. Договоренности об эвакуации были достигнуты конфликтующими сторонами при посредничестве Катара и Ирана.