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Президент клуба из Туниса напал на судью и ущипнул его

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  • 16.04.2017, 13:34

Федерация футбола Туниса вынесла решение о пожизненной дисквалификации президента клуба «Сфаксьен» Монсефа Хемакхема.

Поводом для отстранения Хемакхема от футбола стало его поведение во время матча чемпионата страны против «Этуаль дю Сахель» (3:2) 1 марта.

Хемакхем напал на судью, укусил его за ухо, а затем ущипнул за ягодицу, пишет Трибуна.

«Я дважды ущипнул лайнсмена за зад, чтобы подбодрить его, ведь он проиграл матч.

Мы решили отстаивать свои права зубами и пальцами. Мы получили свое», – заявил после игры президент «Сфаксьена».

Хемакхемтакже был оштрафован на 12900 долларов.


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