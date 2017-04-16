Завтра в Беларуси ожидается гололед 1 16.04.2017, 13:35

Ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег.

В ночные и утренние часы в понедельник, 17 апреля, на дорогах республики и в Минске ожидается гололедица.

Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В Минске днем будет облачно с прояснениями, +3+5°C . Ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег (вероятность осадков 60-70%). Ночью и утром на дорогах гололедица.

Холоднее всего будет в Витебске - +1+3°C, облачно с прояснениями. В городе прогнозируют кратковременные осадки, в основном мокрый снег.