закрыть
16 апреля 2017, воскресенье, 14:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Завтра в Беларуси ожидается гололед

1
  • 16.04.2017, 13:35

Ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег.

В ночные и утренние часы в понедельник, 17 апреля, на дорогах республики и в Минске ожидается гололедица.

Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В Минске днем будет облачно с прояснениями, +3+5°C . Ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег (вероятность осадков 60-70%). Ночью и утром на дорогах гололедица.

Холоднее всего будет в Витебске - +1+3°C, облачно с прояснениями. В городе прогнозируют кратковременные осадки, в основном мокрый снег.


Мнение

Совсем как в кино
Совсем как в кино Ирина Халип
О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол