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Белорусские хоккеисты после поражения избили судью

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  • 16.04.2017, 14:06

Массовая потасовка возникла после игры, в которой белорусская команда проиграла.

Юниорские команды ХК Брест и «Кошице» (Словакия) играли в международном турнире Кубок Пасхи, который ежегодно проходит в Чехии.

Это был поединок за третье место. Белорусы, однако, проиграли и… расстроились. Причем настолько, что решили выместить всю свою злость на судьях. На видео видно, как игрок белорусское команды набрасывается на судью и бьет его сверху по голове. Истязать рефери не позволили игроки словацкой команды. Тут же на льду возникла массовая драка, пишет газета "Советский спорт".

Арбитр вырвался из потасовки, но затем два белорусских игрока стали преследовать судью. Они загнали его в другой конец площадки. Один из игроков белорусской команды набросился на рефери, а другой в этот момент держал другого судью, который пытался остановить драку. Массовая драка вновь продолжилась. Белорусские болельщики при этом скандировали «Молодцы! Молодцы!» и поздравляли игроков.


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