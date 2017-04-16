СМИ: США предупредили Британию о готовности нанести удар по КНДР 1 16.04.2017, 14:19

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Источники The Sunday Times сообщили, что Соединенные Штаты могут "полностью уничтожить" ключевые цели в КНДР, используя обычные вооружения.

Военные советники президента США Дональда Трампа сообщили Великобритании, что Соединенные Штаты обладают достаточной огневой мощью, чтобы нейтрализовать ядерную программу Северной Кореи. США готовы осуществить превентивный удар, чтобы сделать это, сообщает The Sunday Times.

Источники издания сообщили, что Соединенные Штаты могут "полностью уничтожить" ключевые цели в КНДР, используя обычные вооружения.

Сегодня, 16 апреля, Северная Корея неудачно попыталась запустить ракету со своего восточного побережья.

Ранее военные Северной Кореи пригрозили США "безжалостными" мерами в ответ на предупреждение президента США Дональда Трампа "разобраться" с ядерной угрозой, которую представляет КНДР в свете информации о подготовке Пхеньяна к очередному ядерному испытанию.