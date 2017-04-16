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Президент Сербии обсуждал с Путиным и Лукашенко покупку систем С-300

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  • 16.04.2017, 14:42
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Александр Вучич

Сербия нуждается в приобретении двух дивизионов зенитных ракетных систем С-300 и полкового командного пункта.

Об этом заявил премьер-министр и избранный президент государства Александр Вучич, передает РИА Новости в воскресенье, 16 апреля.

По его словам, он лично обсуждает этот вопрос с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

«По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы это обсуждали. Говорил об этом и с Лукашенко», — заявил Вучич.

Глава правительства Сербии подчеркнул, что принятие систем на вооружение стало бы для страны «решением на многие годы вперед».

В состав вооружений, которые Сербия получит из России, входят истребители МиГ-29, танки, бронемашины, средства ПВО, радиолокационные станции и вертолеты. Техника будет безвозмездно передана в 2018 году в рамках контрактов о модернизации Вооруженных сил Сербии.


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