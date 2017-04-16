В Британии созданы «умные» перевязочные материалы 2 16.04.2017, 15:04

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Новый "умный" бинт будет опробован в течение ближайших 12 месяцев

В ближайшее время в Британии будут опробованы материалы, которые смогут распознавать, как заживает рана и отсылать сообщения об этом врачу.

В них будет использоваться сверхбыстрая технология 5G, чтобы оценить, какое пациенту необходимо лечение и каков его уровень активности.

Это изобретение разрабатывается в Институте биологических наук (ILS) при Университете Суонси, передает BBC.

"Технология 5G - это возможность создать прочную, надежную широкополосную связь, которая будет постоянно работать на благо здравоохранения", - сказал профессор Марк Клемент, директор ILS.

"Эти "умные" повязки с использованием нанотехнологий будут определять состояние раны в каждый отдельно взятый промежуток времени. Они будут подключать рану к 5G-инфраструктуре, которая через ваш телефон будет знать о вас кое-что - где вы находитесь, насколько вы подвижны в некий определенный момент", - поясняет профессор.

Получив эти данные, лечащий врач сможет корректировать курс лечения согласно состоянию каждого конкретного больного.

Специалисты по нанотехнологиям разрабатывают крошечные сенсоры, в то время как с помощью 3D-принтеров ученые в ILS будут производить перевязочные материалы, что снизит затраты на их производство.

По словам профессора Клемента, в этом проекте также участвуют специалисты из Валлийского центра по усовершенствованию лечения ран.

Эти разработки стали частью спецпроекта по развитию и цифровым инновациям в южном Уэльсе, на который правительство выделило 1,3 млрд фунтов.