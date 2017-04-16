Focus: Меркель передала британским спецслужбам досье на Путина 10 16.04.2017, 15:07

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Канцлер Германии Ангела Меркель как минимум дважды тайно встречалась с представителями британских спецслужб.

Об этом сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на осведомленные источники (перевод - gordonua.com).

Отмечается, что они обсуждали террористическую угрозу в Германии и Европе в целом. Издание пишет, что последняя встреча Меркель с руководителями британских спецслужб прошла в октябре 2015 года в 60 км от Лондона в уединенном имении тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. В сообщении говорится, что на ней присутствовали руководитель MI6 Алекс Янгер, генеральный директор MI5 Эндрю Паркер и председатель Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Роберт Хэнниген.

Издание пишет, что в ходе встречи Меркель передала британцам досье Федеральной разведывательной службы Германии на президента России Владимира Путина и документы с анализом ситуации в Крыму.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира, которые ввели против РФ санкции.

После аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии на востоке Украины отношения между Меркель и Путиным ухудшились.