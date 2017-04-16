СМИ об отношениях России и Беларуси: Временная передышка 9 16.04.2017, 15:38

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Деньги, которые получит Минск, это кредиты, а их нужно отдавать.

С пятницы в Беларусь стали поступать повышенные объемы нефти, а с субботы право поставлять в РФ свои молоко и мясо получили два белорусских предприятия.

То, что достигнутые в Москве договоренности заработали уже в пятницу, подтвердили в концерне «Белнефтехим». Там уточнили, что в 2017 году Беларусь получит все запрашиваемые 24 млн. тонн нефти, 18 из которых пойдут на переработку, а остальные могут быть отправлены на экспорт. Между тем, местные эксперты утверждают, что проблемы в отношениях союзников остаются, пишет «Независимая газета».

В субботу Россельхознадзор сообщил, что двум белорусским предприятиям по результатам проведенных этим ведомством проверок разрешено поставлять продукцию на российский рынок. Речь идет о мясоперерабатывающем «Велес-Мит» и молокоперерабатывающем «Бабушкина крынка». Правда, в отношении последнего речь пока идет о восстановлении поставок только молочной продукции, а не сыров и сухого молока.

В ходе проверок, которые проводили специалисты Россельхознадзора 5-13 апреля, было проинспектировано 18 предприятий. Ожидается, что на этой неделе будут подведены их окончательные результаты. В Минске рассчитывают, что на фоне объявленных договоренностей о полном урегулировании проблем в двухсторонних отношениях будут сняты все запреты, и белорусское продовольствие снова сможет поставляться в Россию. Рассказывая о ходе проверок, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло, заявлял, что никаких претензий во время их проведения предъявлено не было. Более того, по его информации, основное внимание российские эксперты уделяли поиску признаков импортного сырья, в частности украинского. Например, на мясокомбинатах доставались все имеющиеся в наличии туши и рассматривались едва ли не под микроскопом на предмет срезанных ветеринарных клейм.

Пока в процессе обсуждения реализация других договоренностей между двумя странами, которую после почти полуторагодичного конфликта достигли президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин 3 апреля в Санкт-Петербурге. В частности, Пока в России не сформулировали условия выдачи Минску кредита в размере 1 млрд. долларов. Стороны не комментируют и перспективы поступления двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в общей сумме 600 млн. долларов.

Тот факт, что Александр Лукашенко не только принял участие в недавнем заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, но и накануне подписал Таможенный кодекс, дает основания полагать, что стороны действительно достигли перемирия. Напомним, что предыдущее заседание, на котором все участники ЕАЭС торжественно подписали Таможенный кодекс, белорусский президент демонстративно проигнорировал. Тогда же он распорядился проанализировать Таможенный кодекс на предмет соответствия интересам Беларуси.

Кроме того, Минск не только признал, но уже и погасил газовый долг в размере 726 млн. долларов, хотя буквально неделю назад официальный представитель правительства утверждал, что нет такого долга.

Местные эксперты соглашаются с официальными заявлениями, что на уступки пошли и Москва, и Минск. «Вероятно, одним из мотивов Путина провести конструктивные переговоры с Лукашенко в Петербурге 3 апреля было желание снять двустороннюю напряженность именно перед саммитом в Кыргызстане. Если бы Лукашенко и это заседание бойкотировал, то имидж евразийского проекта приобрел бы еще более бледный вид», – говорит о мотивах Москвы политический обозреватель Александр Класковский. Сложное экономическое положение Беларуси и острая потребность в средствах – давно известный мотив Минска.

Правда, негосударственные эксперты оптимизма официальных пропагандистов в связи с итогами белорусско-российских договоренностей не испытывают. Во-первых, Минск так и не добился снижения стоимости газа – в 2017 году он будет поступать по контрактной цене, а это 141 доллар за тысячу кубических метров. Пришлось отдать и долги. Все это можно было бы сделать и раньше, и тогда раньше восстановили бы объемы поставок нефти, поскольку Россия изначально сформулировала такие условия. Экономические потери от снижения нефтепереработки тоже прекратились бы раньше. Во-вторых, деньги, которые получит Минск, это кредиты, а их нужно отдавать. «Условия межгосударственного кредита пока не известны…В любом случае этот миллиард (если он будет, Москва ведь пока вопрос не решила) придется отдавать с процентами, и проценты наверняка окажутся выше, чем если бы заем давал МВФ, – рассуждает Александр Класковский. – То есть долговое бремя Беларуси вырастет. Причем усилится однобокая кредитная зависимость от России». «В общем, если все разложить по полочкам, то о великой победе белорусской стороны в очередной битве заклятых союзников говорить не приходится», – резюмирует эксперт. К тому же, даже добытая таким образом поддержка для белорусской экономики – лишь временная передышка.