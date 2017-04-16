За плохие дороги расплачиваются водители? 8 16.04.2017, 15:50

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ФОТО: 6tv.by

Именно такая ситуация сложилась для водителей городских автобусов в Кричеве.

По их информации, вот уже в течении трех последних месяцев руководство автопарка в лице заместителя директора по перевозкам Василия Подчалина регулярно лишает многих из них премии за срыв утвержденного графика движения. Как правило, это 10-15% от премиального фонда, пишет «Магілёўскі рэгіён».

При этом руководство автопарка не хочет принимать во внимания тот факт, что основной причиной срыва является низкое качество проезжей части городских улиц, по которым вынуждены двигаться на низкой скорости громоздкие машины во избежание поломок ходовой части и выхода из строя резины.

По иронии нынешней жизни, автобусы жалеют прежде всего опытные, давно работающие в автопарке водители. Они прекрасно понимают, что в сложившихся экономических условиях у автопредприятия практически нет средств на закупку запчастей, новой резины и даже для своевременной замены масла в двигателях. И если автобус встанет, то это мало волнует руководство автопарка. У него сейчас один ответ, — «Хочешь работать и получать деньги, — крутись и ищи запчасти, резину и даже масло, — сам. Не будешь искать, — стой и получай копейки на ремонте!». Молодым и недавно пришедшим на работу водителям, всё по барабану. Они живут одним днём и мало думают о будущем. Количество подобных «работничков» в автопарке за последнее время значительно возросло, а уровень средней заработной платы водителей и кондукторов снизился.

Таким образом руководство автопарка идет на поводу у местного исполкома, который, выполняя указания Лукашенко по «борьбе» с безработицей, заставляет принимать на работу новых водителей, которые порой не имеют даже нужной категории и опыта работы. При этом, никто из руководства автопарка не ставит перед местной властью вопрос о немедленном ремонте проезжей части улиц города, по которым налажено движение автобусов.